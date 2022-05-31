 فافر يقترب من قيادة النصر 

نواف السالم(صدى):

توصل نادي النصر، لاتفاق شبه رسمي مع السويسري لوسيان فافر، من أجل تولي تدريب الفريق بداية من الموسم الجديد.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن نادي النصر اتفق مع فافر على تدريب الفريق بداية من الموسم الجديد، ومن المتوقع أن يتم توقيع العقود خلال الأيام القليلة المُقبلة.

ويعتزم النصر، التخلص من المدرب الأرجنتيني ميجيل روسو، وعدم تجديد عقده بسبب تذبذب النتائج هذا الموسم، وآخرها التعادل بالأمس مع أهلي جدة بنتيجة 1-1 في الوقت القاتل، ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.