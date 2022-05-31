بالفيديو .. مختص: ترويج الأسهم في تويتر وتليجرام يعد مخالفة

علي القحطاني(صدى):

قال عبدالله الربدي، عضو مؤسس للجمعية المالية السعودية، إن استخدام مساحات تويتر وقنوات تليجرام وغيرها من تطبيقات التواصل للترويج للأسهم بدون ترخيص يعتبر مخالفة.

وأضاف أن ذلك استخدام هذه المواقع دون ترخيص يعد مخالفة، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “ياهلا” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

وأكد أن الشركات المرخصة في الغالب لا تلجأ لمثل هذه الطرق، كما يكون لديها أشخاص يتحدثون عن الأسهم وفقا للترخيص الذي منح للشركة.