  • الثلاثاء 31 مايو

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  3. شاهد.. مختص: محاولات التقليد والمقارنات هي السبب الرئيسي في ارتفاع حالات الطلاق

شاهد.. مختص: محاولات التقليد والمقارنات هي السبب الرئيسي في ارتفاع حالات الطلاق

شاهد.. مختص: محاولات التقليد والمقارنات هي السبب الرئيسي في ارتفاع حالات الطلاق
عادل الحربي(صدى):

قال مستشار في العلاقات الأسرية والنفسية وخبير التدريب الدكتور هشام العسلي، إن محاولات التقليد والمقارنات هي السبب الرئيسي في ارتفاع حالات الطلاق.

وأشار هشام العسلي، إلى عدم اللجوء للمختصين مشكلة تضر العلاقة جدا، موضحا أن التأهيل الحقيقي لنجاح العلاقة الزوجية هو الاحتواء وتفهم الاحتياجات ما يوصل للشعور بالأمان لدى الطرفين.

وأبان أن فترة الخطوبة هي أهم فترة في العلاقة الزوجية بشكل كامل والتأسيس الصحيح مهم جدا، مشيرا:” من خلال الاتفاق على المباديء والخطوط العريضة التي تحكم العلاقة”.

 


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