بسبب شخص واحد.. حجر 5 آلاف شخص في الصين

بكين(صدى):

أعلنت السلطات الصينية أنه تم احتجاز 5 آلاف شخص في حجر صحي، وذلك بسبّب أحد سكان مدينة بكين الذي تجاهل توجيهات البقاء في منزله ليتبيّن لاحقا أنه مصاب بكورونا.

وقال المسؤول في جهاز الأمن العام في بكين ” إن الرجل خلال فترة عزله المنزلي خرج مراراً وتمشى في الحي، ولاحقا تبيّن إصابته وزوجته، ليتم فرض الحجر المنزلي على 5 آلاف من الجيران، ونقل 250 آخرين إلى مركز حكومي للحجر”.

وكانت الصين قد اعتمدت استراتيجية صفر كورونا القائمة على العزل الصارم وإجراء الفحوص على نطاق واسع وفرض حجر مطول للقضاء على الوباء.