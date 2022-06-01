السلمان: تقصير الزوجة في العلاقة لا يخول للزوج البحث عن بدائل غير مشروعة

عادل الحربي(صدى):

وجه المستشار الأسري مؤسس مركز التنمية الإنسانية للاستشارات الأسرية عبدالله السلمان، رسالة للأزواج الذين يعانون من تقصير زوجاتهم في العلاقة الحميمية.

وقال السلمان: تقصير الزوجة في العلاقة الحميمية مع زوجها وتهربها منها بشكل مباشر أو غير مباشر لا يخول للزوج البحث عن بدائل غير مشروعة.

وأضاف: بل ينبغي منه أن يكون صريح مع زوجته ويوضح لها ما يترتب على تمنعها منه من معاناة نفسية وتوتر مما ينعكس على أدواره الحياتية الأخرى ، وعليهما أن يصلا لحل يرضيهما .