السلمان: تقصير الزوجة في العلاقة لا يخول للزوج البحث عن بدائل غير مشروعة
وجه المستشار الأسري مؤسس مركز التنمية الإنسانية للاستشارات الأسرية عبدالله السلمان، رسالة للأزواج الذين يعانون من تقصير زوجاتهم في العلاقة الحميمية.
وقال السلمان: تقصير الزوجة في العلاقة الحميمية مع زوجها وتهربها منها بشكل مباشر أو غير مباشر لا يخول للزوج البحث عن بدائل غير مشروعة.
وأضاف: بل ينبغي منه أن يكون صريح مع زوجته ويوضح لها ما يترتب على تمنعها منه من معاناة نفسية وتوتر مما ينعكس على أدواره الحياتية الأخرى ، وعليهما أن يصلا لحل يرضيهما .
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