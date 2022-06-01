مختص يقترح حصول الموظف على يومين إجازة والعمل 7 ساعات فقط
رأى عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للموارد البشرية بدر العنزي، أنه يجب أن يحصل الموظف على يومين إجازة في الأسبوع وألا تزيد ساعات عمله في اليوم عن 7 ساعات .
وقال العنزي، خلال برنامج ياهلا: كثير من الموظفين يسمعوني الآن ويدركون المدراء أنه يجلس يقضي 3 أو 4 ساعات قد تكون في اجتماعات ليس لها فائدة ثم يقولون الموظف يشتغل 12 ساعة.
وأضاف: أيضا أطالب معالي وزير الموارد البشرية بتصحيح سن قوانين جديدة وسريعة تتعلق بساعات العمل وتنظيم الشفتات، لافتا إلى أنه يطالب بأن تكون ساعات العمل من 6 لـ 7 ساعات تشمل وقت الراحة وأن تكون الإجازة لمدة يومين.
بدر العنزي – عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للموارد البشرية:
يجب أن يحصل الموظف على يومين إجازة في الأسبوع وساعات عمله في اليوم لا تزيد عن 7 ساعات #برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/se8ryOcKtW
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 31, 2022
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