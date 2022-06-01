مختص يقترح حصول الموظف على يومين إجازة والعمل 7 ساعات فقط

عادل الحربي(صدى):

رأى عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية للموارد البشرية بدر العنزي، أنه يجب أن يحصل الموظف على يومين إجازة في الأسبوع وألا تزيد ساعات عمله في اليوم عن 7 ساعات .

وقال العنزي، خلال برنامج ياهلا: كثير من الموظفين يسمعوني الآن ويدركون المدراء أنه يجلس يقضي 3 أو 4 ساعات قد تكون في اجتماعات ليس لها فائدة ثم يقولون الموظف يشتغل 12 ساعة.

وأضاف: أيضا أطالب معالي وزير الموارد البشرية بتصحيح سن قوانين جديدة وسريعة تتعلق بساعات العمل وتنظيم الشفتات، لافتا إلى أنه يطالب بأن تكون ساعات العمل من 6 لـ 7 ساعات تشمل وقت الراحة وأن تكون الإجازة لمدة يومين.