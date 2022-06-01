مصطفى فهمي لشقيقه حسين: اضربني بالرصاص لو فكرت اتجوز

القاهرة(صدى):

صرح الفنان المصري حسين فهمي، بأن شقيقه مصطفى فهمي لن يعاود التفكير في الزواج، خاصة بعد مشاكله الأخيرة مع طليقته الإعلامية اللبنانية فاتن موسى.

وقال الفنان حسين فهمي: مصطفى قال لي لو سمعتني بتكلم عن الجواز أو قلت إني هتجوز تاني ارفع عليَّ مسدسًا واضربني بالرصاص.

وكان الفنان مصطفى فهمي قد أعلن في أكتوبر الماضي، عن طلاقه من الإعلامية موسى، بعد زواج استمر لـ6 سنوات، ووصل الأمر إلى أروقة المحاكم.