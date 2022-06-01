مصطفى فهمي لشقيقه حسين: اضربني بالرصاص لو فكرت اتجوز
صرح الفنان المصري حسين فهمي، بأن شقيقه مصطفى فهمي لن يعاود التفكير في الزواج، خاصة بعد مشاكله الأخيرة مع طليقته الإعلامية اللبنانية فاتن موسى.
وقال الفنان حسين فهمي: مصطفى قال لي لو سمعتني بتكلم عن الجواز أو قلت إني هتجوز تاني ارفع عليَّ مسدسًا واضربني بالرصاص.
وكان الفنان مصطفى فهمي قد أعلن في أكتوبر الماضي، عن طلاقه من الإعلامية موسى، بعد زواج استمر لـ6 سنوات، ووصل الأمر إلى أروقة المحاكم.
فترة تصحيح اخطاء[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 57 دقيقة
هو صادق ما لقى إلا لبنانية مسيحية يتزوجها أنت تسحب على البنات كلهن فما بالك اذا جاء الدور على مسيحية ولبنانية بعد لبنان كله زبالة بنسائه وذكوره والنساء بشكل عام سيئات وفي هالظروف هذي ما يتزوج حتى الشاب اللي مثلي ما هو عاد كبار السن اللي مثلك