إعفاء السعوديين من إجراءات تأشيرة دخول بريطانيا يدخل حيز التنفيذ

نايف السالم(صدى):

دخل قرار إعفاء مواطني المملكة من إجراءات تأشيرة الدخول إلى بريطانيا، اليوم الأربعاء، حيز التنفيذ.

وكتانت وزارة الخارجية البريطانية أعلنت أنه بإمكان السعوديين بداية من يونيوالتقدم بطلب زيارة المملكة المتحدة عن طريق التقديم على تأشيرة إلكترونية قبل الزيارة بـ48 ساعة، دون الحاجة لتقديم طلب مسبق إلى سفارة لندن لدى المملكة.

وتتطلب هذه العملية تعبئة نموذج إلكتروني يتضمن: جواز السفر، وعنوان الإقامة في بريطانيا، وموعدَي الوصول والمغادرة.