سجن فتاة التيك توك بتهمة التحريض على الفجور بمصر

القاهرة(صدى):

أصدرت محكمة أحداث الطفل في مصر، سجن نانسي أيمن المعروفة بـ موكا حجازي، لمدة سنة؛ على خلفية اتهامها بممارسة أعمال منافية للآداب.

وكانت محكمة جنح الأحداث قررت في وقت سابق، حبس فتاة التيك توك موكا حجازي لمدة سنة، وذلك لاتهامها بممارسة الرذيلة، ونشر فيديوهات خادشة للحياء والتحريض على الفسق والفجور.

وأحالت جهات التحقيق المختصة الفتاة البالغة من العمر 16 عامًا، إلى محكمة جنح الأحداث لبدء محاكمتها في اتهامها بممارسة الرذيلة، ونشر فيديوهات تخدش الحياء.

وبينت التحقيقات أن المتهمة قد تعرفت على عدد من الشباب والفتيات، وبدأت علاقاتهم تتوطد تدريجيا حتى أقنعها أحدهم بضرورة إنشاء صفحة على تطبيق تيك توك، واستخدامه في نشر فيديوهات لتحقيق نسب مشاهدة عالية.