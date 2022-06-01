لاعب بيراميدز يقترب من ألميريا الإسباني

نواف السالم(صدى):

كشف مصادر عن اقتراب اللاعب المصري رمضان صبحي لاعب فريق بيراميدز، من الانتقال لصفوف نادي ألميريا الإسباني، الذي يملكه معالي المستشار تركي آل الشيخ.

وذكرت تقارير أن ألميريا يسعى لضم رمضان صبحي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل رغبته في الرحيل عن صفوف بيراميدز، وخوض تجربة الاحتراف مجدداً.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صعود ألميريا إلى الدوري الإسباني في الموسم المقبل، ورغم اهتمام نادي الزمالك المصري بضم اللاعب منذ فترة طويلة.

وكان فريق ألميريا قد انتزع بطاقة التأهل إلى الدوري الإسباني الممتاز، عقب تعادله المثير مع ليغانيس في الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الثانية.