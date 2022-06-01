موعد إعلان الدولة المستضيفة لكأس آسيا بعد اعتذار الصين

طلال الغامدي(صدى):

رجحت مصادر، أنه سيتم الإعلان عن الدولة التي من المقرر أن تستضيف كأس آسيا 2023 في شهر أكتوبر المقبل.

وكان الشيخ سلمان آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، صرح في وقت سابق بلأن الاتحاد سيقدم المصلحة العليا لكرة القدم الآسيوية، في عملية اختياره للبلد المنظم لبطولة كأس أمم آسيا 2023 بعد اعتذار الصين عن تنظيمها.

يذكر أن الاتحاد الصيني لكرة القدم قد تقدم باعتذار للاتحاد الآسيوي عن تنظيم البطولة بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد بالبلاد، وهي البطولة التي كان من المفترض أن تقام في شهر يونيو من العام المقبل.