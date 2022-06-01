علاجات طبيعية منزلية تخلصك من ألم الحموضة

تعتبر الحموضة هي حالة طبية تشير إلى زيادة إنتاج أحماض المعدة والشعور بالحرقة والغيثان، و ألم في منطقة أسفل الصدر ,يمكن منع الحموضة المعوية عن طريق اتباع العادات الصحية لذلك إليكِ أبرز العادت الصحية المفيدة:

1-لا تفرط في تناول الطعام:

عادةً ما تؤدي الوجبة الكبيرة إلى زيادة الحموضة و دفع أحماض المعدة مرة أخرى إلى المريء مما يسبب ارتجاع المريء وعسر الهضم وتشنجات المعدة وعدم الراحة .

2-مضغ العلكة:

يحفز اللثة ويساعد على تدفق اللعاب لذلك إحرصي دائمًا بعد على مضغ العلكة بعد الوجبة العذائية لمدة عشر دقائق كأحد العلاجات المنزلية لعسر الهضم .

3-لا تنم على جانبك الأيمن:

لأنه لا يسمح لأحماض المعدة المسببة للتآكل بدخول المريء، ولذلك استلقي على جانبك الأيسر .

ولمحاربة الحموضة إليكِ أهم الأطعمة :

١: الحليب البارد:

من المعروف أن الحليب يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم مما يجعله غذاء خارق لصحة العظام .

2- العسل:

أظهرت الأبحاث أن تناول ملعقة صغيرة من العسل مع الماء الدافئ يساعد في علاج الحموضة، حيث إن إضافة بعض الليمون إليه يجعله عامل قلوي جيد يعمل على تحييد الحمض في المعدة.