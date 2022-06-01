قانوني: لم يتم الفصل في قضية النصر وحمدالله
أكد المحامي الرياضي سعود الرمان أن قضية نادي النصر واللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله لم تنتهي بعد فلجنة الاحتراف ما زالت تدرس القضية.
وقال “الرمان” أن لائحة الاحتراف نصت أنه يجب على لجنة الاحتراف الفصل في القضية خلال 30 يوم من تاريخ تقديم الشكوى؛ لذا فهنام تأخير في اتخاذ القرار قرابة 12 يوم.
وأضاف: “كان يجب على لجنة الاحتراف أن تصدر بيان بأنها ستمدد القضية من أسبوع إلى أسبوعين وتقول أن القضية تدرس وأنه سوف يتم الفصل فيها”، وذلك بحسب برنامج “الحصاد الرياضي”.
سعود الرمان :
بشأن موضوع النصر و"حمدالله" ..
كان يجب على لجنة الاحتراف أن تصدر بيان بأنها ستمدد القضية من أسبوع إلى أسبوعين وتقول ان القضية تدرس.. المتداول هو ان القضية حسمت ..
الحصاد الرياضي … pic.twitter.com/qqKE3nOORV
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) May 31, 2022
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