بندر الرزيحان: لو توقف حمدالله وحامد البلوي الهلال المستفيد (فيديو)

نواف السالم(صدى):

أوضح الناقد الرياضي بندر الرزيحان، أنه إذا توقف اللاعب حمدالله وحامد البلوي ،الذي سينافس نادي الهلال هو الاتحاد، وسيتضرر الاتحاد بخسارة هدافه، وبالتالي المستفيد هو منافسه الهلال.

وقال الرزيحان خلال مداخلة على برنامج “الحصاد الرياضي “: لما يتوقف لاعب مثل حمدي النقاز ويروح مركز التحكيم الرياضي، وكانت النتيجة تعادل، لو اعطاه الهلال النقطتين وفاز فالمستفيد أيضًا الهلال.”

وأضاف الرزيحان :” أن كل القرارت يُنظر لها بمنظور أن نادي الهلال تأثر بكل هذه القرارات”، لافتًا أن الخسارة ليست لعب حمدالله أو توقفه، الخسارة هي في الإتحاد السعودي، مُشيرًا إلى ضرورة تطبيق اللوائح والأنظمة .