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شركة سمة للمعلومات الائتمانية توفر وظائف شاغرة

شركة سمة للمعلومات الائتمانية توفر وظائف شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) عن إتاحة 3 وظائف شاغرة بمدينة الرياض.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية هي:
1- أخصائي ضمان أمن المعلومات:- درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب) أو ما يعادلها.- خبرة لا تقل عن سنة في مجال ذات صلة.- إجادة اللغة الإنجليزية.

2- أخصائي أول إدارة أمن المعلومات والمخاطر والامتثال:- درجة البكالوريوس في تخصص مناسب.- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في إدارة أمن المعلومات والمخاطر والمسائل المتعلقة بالامتثال.- إجادة اللغة الإنجليزية.

3- مُدقق أمن تقنية المعلومات:- درجة البكالوريوس في تخصص (تقنية المعلومات، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.- خبرة لا تقل عن سنة في مجال تدقيق تقنية المعلومات.- إجادة اللغة الإنجليزية.

وأشارت الشركة إلى أن بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي والتقديم من خلال الروابط التالية (ويتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة).

1- أخصائي ضمان أمن المعلومات: هنا
2- أخصائي أول إدارة أمن المعلومات والمخاطر والامتثال: هنا
3- مُدقق أمن تقنية المعلومات: هنا


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