المملكة تخطط لتشييد أكبر مبنى في العالم بنيوم

الرياض(صدى):

تخطط المملكة لإنشاء ناطحتي سحاب يبلغ ارتفاع كل منها حوالي 500 متر، إلا أنهما تمتدان أفقياً لعشرات الأميال، وذلك ضمن مشروع نيوم البالغ قيمته 500 مليار دولار.

وأفادت المصادر بأن ناطحات السحاب ستضم مزيجاً من المساحات السكنية والتجزئة والمكاتب الممتدة من ساحل البحر الأحمر، بشكل خطي إلى داخل الصحراء، وسيكون معظمها عبارة عن مصانع أو مراكز تسوق.

وأشار موظفو نيوم الحاليون والسابقون، إلى أنه تم توجيه المصممين للعمل على نموذج أولي بطول نصف ميل.

والجدير بالذكر أن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، قال العام الماضي:” إن بناء مشروع ذا لاين والذي سيكون أول تطبيق لمفهوم المدن الخطية الخالية من السيارات وسيشكل العمود الفقري لنيوم، قد يكلف ما يصل إلى 200 مليار دولار.