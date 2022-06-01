الماجد يوضح هل يُصاب بالعمى من رفع بصره للسماء خلال الصلاة (فيديو)
أوضح قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى السابق الشيخ سليمان الماجد، أن الذي ورد عن “لَينتهينَّ أقوامٌ يرفعونَ أبصارَهم إلى السَّماءِ” قد يكون المقصود به نوعًا من العقوبة .
وقال سليمان الماجد خلال مداخلة على برنامج “يستفتونك” :” أن المقصود بما ورد هو التحذير من رفع البصر أثناء الصلاة، ويمكن أن يكون هناك عقوبة من الله عز وچل مادية أو معنوية”.
هل يُصاب بالعمى من رفع بصره للسماء خلال الصلاة؟
– الشيخ سليمان الماجد @s_almajedhttps://t.co/sTyOOjBQB3#يستفتونك#الرسالة pic.twitter.com/63KNAFrb3U
— قناة الرسالة (@alresalahnet) June 1, 2022
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