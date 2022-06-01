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الماجد يوضح هل يُصاب بالعمى من رفع بصره للسماء خلال الصلاة (فيديو)

الماجد يوضح هل يُصاب بالعمى من رفع بصره للسماء خلال الصلاة (فيديو)
الرياض(صدى):

أوضح قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى السابق الشيخ سليمان الماجد، أن الذي ورد عن “لَينتهينَّ أقوامٌ يرفعونَ أبصارَهم إلى السَّماءِ” قد يكون المقصود به نوعًا من العقوبة .

وقال سليمان الماجد خلال مداخلة على برنامج “يستفتونك” :” أن المقصود بما ورد هو التحذير من رفع البصر أثناء الصلاة، ويمكن أن يكون هناك عقوبة من الله عز وچل مادية أو معنوية”.

 


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