نجاة طفلة بأعجوبة من هجوم أسد جبلي

واشنطن(صدى):

ذكرت تقارير صحافية، أن طفلة تبلغ 9 سنوات كانت ضمن مخيم بولاية واشنطن شمال غرب الولايات المتحدة، نجت من هجوم أسد جبلي «بوما».

وقالت السلطات، أن ليلي كريجانيفسكي كانت «تلعب لعبة الاختباء في الغابة بالقرب من المخيم» صباح السبت مع طفلين آخرين عندما هاجمها أسد البوما فجأة؛ حيث نُقلت الفتاة «بطوافة إلى المستشفى وهي مصابة بجروح عدة في الجزء العلوي من جسدها وفي وجهها.

وخضعت لعمليات جراحية عدة وكانت واعية تماماً لما حصل لها عندما أفاقت الاثنين من الغيبوبة»، بحسب ما كتب عمها أليكس مانتسيفيتش على موقع التمويل الجماعي «غو فاند مي»، بينما أكدت الشرطة أن حال الفتاة الصحية كانت مستقرة الثلاثاء.