مصرف الراجحي يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مصرف الراجحي عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف إدارية وقانونية لحملة البكالوريوس بمدينة الرياض.

وأوضح المصرف، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مسؤول قانوني أول: درجة البكالوريوس في التخصصات القانونية، خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة، إجادة اللغتين العربية والإنجليزية (تحدثاً وكتابةً)، فضلًا عن مسؤول عمليات التحصيل (MSB Collection).

واشترط لهذه الوظيفة درجة البكالوريوس في تخصص (المالية، المحاسبة، إدارة الأعمال، علوم مالية ومصرفية) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة، بينما التقديم عبر:

1- مسؤول قانوني أول.

2- مسؤول عمليات التحصيل (MSB Collection).