تغيرات كبيرة ستدخلها آبل على التحديث الجديد لأجهزتها

وكالات(صدى):

يمكن أن تقدم شركة آبل عددًا كبيرًا من التحديثات الجديدة لأجهزة آيفون وآيباد، مع تحديث النظام التشغيل “iOS 16” و”iPadOS 16″، والمرتقب أن تكشف الشركة عنها خلال الكلمة الرئيسية لمطوري “WWDC 2022” في 6 يونيو الجاري.

وتتضمن التغييرات التي تم إجراؤها على “آيفون” تحديثات للإخطارات والرسائل وتطبيق Health، بحسب بلومبرغ.

وستزود “أبل” عناصر واجهة مستخدم جديدة إلى شاشة القفل مع دعم ميزة “Always on display”، وهي استمرار عمل الشاشة بشكل دائم على هواتفها المقبلة “آيفون 14″ و”آيفون 14 برو”.