برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوفر وظيفة شاغرة لخريجي البكالوريوس

فاطمة المالكي(صدى):

كشف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، عن توفر وظيفة شاغرة لخريجي البكالوريوس بمدينة الرياض، وفقاً للشروط التالية:

المسمى الوظيفي:

مستشار فردي – خبير المنصة الاقتصادية

الشروط:

– درجة متقدمة ، ويفضل أن يكون مستوى الماجستير في الإحصاء أو الاقتصاد أو المجالات الأخرى ذات الصلة.

– لا تقل عن 7 سنوات من الخبرة المهنية ذات الصلة.

– الفهم الكامل للمفاهيم والمؤشرات والأطر الاقتصادية.

-.أظهرت الخبرة في توفير التدريب والتدريب أثناء العمل للموظفين.

– أظهرت خبرة في مراجعة وتعزيز تغطية المنصة الاقتصادية.

– أظهرت خبرة في تحديد المنهجية وتقنيات الاقتصاد القياسي.

-،خبرة مثبتة في القدرة على التحقق من البيانات وتحليلها ومعالجتها.

– أظهرت خبرة في إجراء البحوث ، وتقديم المشورة الفنية الإحصائية في مختلف القطاعات.

– خبرة وتجربة سياسات مثبتة في العمل على أي من الحزم الإحصائية لتحليل البيانات.

– أظهرت خبرة في فهم وممارسة تنمية القدرات

إن الفهم الجيد لمبادئ برمجة الأمم المتحدة والسياسات الحكومية وتفويض تنمية قدرات الأمم المتحدة سيكون ميزة.

ويمكن التقديم على الوظيفة من خلال رابط الموقع.