إبراهيم النحاس يوضح لماذا تتجه دول الخليج إلى الشرق (فيديو)

الرياض(صدى):

أوضح الدكتور إبراهيم النحاس عضو مجلس الشورى، أن هناك عدة أسباب تدعو دول الخليج للتوجه شرقًا، وليس فقط إلى الصين؛ منها ضمان مشترين دائمين لصادرات الطاقة، بالإضافة إلى البحث عن فرص استثمارية، وضمان الأمن الغذائي، وغيرها .

وقال إبراهيم النحاس خلال مداخلة على برنامج ” هنا الرياض”:” أن المسألة تتعلق بأمور الثقة المتبادلة بين الطرفان”، لافتًا أن الدول لن تضحي بعلاقاتها الخارجية مع الولايات المتحدة أو الدول الغربية.

وأفاد بأن الدول من حقها أن تبحث عن مصالحها، وتجد ثقة متواصلة في أمورها المستقبلية، بالإضافة إلى البحث عن أسواق جديدة من الطاقة، ومنافع متبادلة بين الجانبان .

وأضاف “النحاس”:” أن الغربيون يعتقدوا أنهم السوق الوحيد في العالم والمتنافس الوحيد بهذه الدول”، مُشيرًا إلى أن دولنا تملك سيادتها الكاملة، كما تملك قرارها السياسي، وتوجهت لخدمة مصالحها .

وتابع :” أن الغربيون يتباكون الآن على هذه النقلة، ولكن لا يقدمون البدائل”، مشيرًا أنهم يتقدمون بالابتزازات في مسائل كثيرة.