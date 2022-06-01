ترسية عقد مشروع لتنفيذ وتمديد شبكات المياه في أحد رفيدة يخدم 11 ألف مستفيد

أبها(صدى):

أعلنت شركة المياه الوطنية عن ترسية عقد مشروع جديد لتنفيذ وتمديد شبكات المياه في محافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير، يخدم أكثر من 11 ألف مستفيد في إطار عملها لزيادة نسبة تغطية شبكات المياه والمستفيدين منها في المحافظة.

وأوضحت الشركة أن العقد يشمل تنفيذ مشروع شبكات بطول 95 ألف متر طولي، بقيمة بلغت نحو 33 مليون ريال، مشيرة إلى أن المشروع سيكتمل خلال 24 شهراً.

وبينت أن عدد المستفيدين من عقد المشروع سيتجاوز 11 ألف مستفيد بعد الانتهاء من تنفيذ أكثر من 1900 توصيلة منزلية، كما سيخدم العقارات الواقعة في أحياء المحافظة، مثل حي آل بناحي، وسوق الواديين الشعبي، وحي آل ناجح، وحي آل دمام، وحي وآل السر، بالإضافة إلى حي بني وهب.

وأكدت الشركة أنها ماضية في تحقيق مستهدفاتها للارتقاء بمستوى خدماتها، من خلال زيادة نسبة التغطية بشبكات المياه، ورفع الكفاءة التشغيلية عبر مشروعاتها الجديدة.