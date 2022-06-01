ساما: ارتفاع إقراض المصارف للقطاع الخاص بنسبة 14%

الرياض(صدى):

كشفت بيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، عن ارتفاع مطلوبات المصارف من القطاع الخاص بنسبة 0.9% على أساس شهري وبنسبة 14% على أساس سنوي في أبريل الماضي لتصل إلى 2.153 تريليون ريال.

وارتفع صافي الموجودات الأجنبية لـ”ساما” في أبريل بنسبة 0.25% على أساس شهري لتصل إلى 1.63 تريليون ريال، بينما تراجعت على أساس سنوي بنسبة 0.2%.

أما استثمارات البنك المركزي السعودي في “أوراق مالية بالخارج” والتي تمثّل نحو 60% من إجمالي موجوداته، فقد تراجعت لتصل إلى نحو 1114.5 مليار ريال بنهاية شهر أبريل الماضي.