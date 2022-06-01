فوائد البصل الأخضر مع طبق الفول

أميرة خالد(صدى):

يحرص العديد من الأشخاص على تناول البصل الأخضر مع طبق الفول في الصباح الباكر، ولكن ما لا يعلمه البعض أن ذلك الطعام يحقق العديد من الفوائد لصاحبه نستعرض أبرزها.

يساعد البصل الأخضر على خفض مستويات السكر في الدم وبالتالي خفض مستويات السكر في الدم، كما يساعد على الهضم؛ لاحتوائه على الألياف الغذائية، لذا يمكنك إضافته إلى نظامك الغذائي.

وتتضمن فوائد البصل الأخضر الحفاظ على الرؤية الجيدة باحتوائه على الكاروتينات، ما يساعد في الحفاظ على الرؤية صحية وسليمة، كما أنه غني بفيتامين “أ” الذي يمنع فقدان البصر.

ويساعد البصل الأخضر أيضًا على الوقاية من الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا، حيث يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، فهو دواء ممتاز لمحاربة الفيروسات والأنفلونزا.