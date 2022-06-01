بالفيديو.. سائح أمريكي يعرب عن صدمته بسبب فاتورة مستشفى

واشنطن(صدى):

حشد مقطع مصور، للمدون الأمريكي الشاب كريستيان غروسي، حوالي 3 ملايين مشاهدة، وذلك بعدما روى فيه تجربته خلال رحلته إلى المغرب واضطراره إلى دخول المستشفى جراء تعرضه لتسمم غذائي.

وتحدث الشاب في المقطع عن ذهوله وصدمته من التكلفة الزهيدة للغاية لفاتورة المستشفى، التي بلغت 31 دولاراً فقط.

وقال كريستيان:” أنه عندما كان يتجول في الشارع، شعر حينها بدوار وانهار على الرصيف من شدة الإعياء”، مُشيرًا إلى أنه وجد أربعة رجال مغاربة يصبون الماء على رأسه وهم يتحدثون العربية، ثم أخذوه إلى المستشفى، وتلقى العلاج في قسم الطوارئ.

وأفاد بأن الأطباء زودوه بمحلول إنعاش وريدي ومضادات للطفيليات ومضاد للغثيان، حيث أغمي عليه ثانية بعد ذلك، وعندما استيقظ في اليوم التالي طمأنته الممرضة عن حالته، قائلة “إن كنت تشعر بأنك جيد يمكنك المغادرة لمنزلك”.

وأكد للمرضة أنه أصبح بخير، فأخذه الممرضون على كرس متحرك ليدفع الفاتورة، ليتفاجأ حينها أنها 31 دولاراً فقط، وتشمل خدمة الطوارئ بالإضافة لأربعة أدوية.