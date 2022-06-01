بالفيديو.. سقوط قطعة إسمنتية من جسر فوق سيارة عائلة بالرياض

الرياض(صدى):

سقطت قطعة اسمنتية على سيارة بعد سقوطها من جسر قطار الرياض، مما أدى إلى تحطم السيارة.

وقالت شقيقة المواطنة المتضررة من الحادث، أن الأسرة كانت تمر من تحت النفق على طريق الملك عبد الله باتجاه الشرق “نفق معرض الرياض”، وخلال مسير السيارة التي تضم شقيقتها وزوجها وابنها البالغ من العمر عامين إضافة إلى العاملة المنزلية، سقطت خرسانة عليهم وسط ذهول الأسرة.

وأكدت أن شقيقتها وزوجها والعاملة ظلوا في السيارة وسط حالة ذهول وصدمة مما حدث، لافتة إلى أن الزجاج والدماء غطت من كان في السيارة، إضافة إلى إصابة الركاب بجروح متفرقة في اليد والرأس، فيما أصيبت العاملة بكسور، بحسب موقع “العربية.نت”.