الحكم بسجن المحلل الشرعي بعد ادعاء زواجه من 33 امرأة

القاهرة(صدى):

أصدرت المحكمة المصرية اليوم الثلاثاء أمرها بمعاقية محمد الملاح المعروف اعلامياً بـ “المحلل الشرعي”، بالسجن سنة وغرامة 200 ألف جنيه.

وجاء ذلك لاتهامه بالترويج لزواجه من 33 امرأة، وإذاعة أخبار كاذبة، واعتدائه على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع، بالتحريض على الفسق والفجور.

واعترف “المتهم” في التعاقدات بكذب روايته بالحديث عن عدد مرات زواجه معللاً فعلته بالرغبة في كسب الشهرة.