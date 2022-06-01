وظائف شاغرة لدى شركة صدارة للكيميائيات

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الرسمي، عن فتح باب التوظيف لحديثي التخرج في التخصصات الإدارية والتقنية والهندسية.

واشترطت الشركة، أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس في التخصصات الإدارية والتقنية والهندسية، مهارات الحاسب الآلي والبرامج ذات الصلة، الحد الأدنى من المعدل التراكمي 2.5 من 4 أو ما يعادلها.

وأشارت إلى أن التخصصات المطلوبة، المالية، المحاسبة، الاقتصاد، إدارة الأعمال، نظم المعلومات، الموارد البشرية، التطوير التنظيمي، علم النفس التنظيمي، تنمية رأس المال البشري، الهندسة الكيميائية، الهندسة الميكانيكية.

وأشارت إلى أن للاطلاع على المهام الوظيفية والمتطلبات والتقديم عبر موقع صدارة الرسمي .