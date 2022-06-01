بالفيديو.. مطرب يفارق الحياة على خشبة المسرح أثناء إحياء حفل موسيقي

نيودلهي(صدى):

لقى المغني الهندي كريشنا كومار كوناث، المعروف باسم “كيه كيه”،مثواه الأخير ليل الثلاثاء، بعد إصابته بالإعياء وتوفى على إثره أثناء إحياء حفل موسيقي، بمدينة كولكاتا شرقي الهند .

وعلى الفور نُقل الهندي كوناث إلى المستشفى، ولكنه فارق الحياة، وانتشرت عبارات التأبين الكثيرة للمغني، البالغ من العمر 53 عاماً، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

والجدير بالذكر أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي والعديد من المغنين وممثلي بوليوود قدموا تعازيهم، في وفاة المغني كريشنا كومار.