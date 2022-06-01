ميلان الإيطالي يعلن رسميًا بيع أسهم النادي لشركة أمريكية

وكالات(صدى):

كشف نادي ميلان الإيطالي، رسمياً، عن بيع أسهم النادي إلى مؤسسة ريد بيرد الأمريكية، بعد إبرام اتفاقية نهائية للاستحواذ على المتوج حديثًا بلقب الدوري الإيطالي.

وأفاد ميلان في بيان رسمي بأن الصفقة قدرت قيمتها بمقابل 1.2 مليار يورو، وستشهد احتفاظ إليوت بمصالح مالية أقلية في النادي ومقاعد في مجلس الإدارة.

وقال:” أن هذا يعزز الشراكة بين ريد بيرد وإليوت التي ستواصل تعزيز التقدم تحت إشراف إليوت على مدار الأربعة أعوام الماضية في النادي.”

وأشار النادي إلى أن أولوية ريد بيرد تتمثل في العمل مع بطل الدوري الإيطالي وإدارة النادي لمواصلة رحلة ميلان إلى قمة كرة القدم العالمية من أجل استمرار النجاحات.

وأضاف مؤسس ريد بيرد والشريك الإداري جيري كاردينالي: “يشرفنا أن نكون جزءًا من تاريخ ميلان اللامع ونحن متحمسون للعب دور في الفصل التالي للروسونيري حيث يعود إلى مكانه الصحيح على قمة كرة القدم الإيطالية والأوروبية والعالمية.”

وعلق الشريك الإداري في إليوت، جوردون سينجر قائلاً : عندما استحوذت إليوت على ميلان في 2018، ورثنا ناديًا له تاريخ هائل.”