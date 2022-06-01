بالفيديو.. تضحية أم من أجل أبنائها بعد دخول والدهم السجن
روت “وجدان” ابنة نزيل سابق قصة تضحية والدتها من أجلهم حيث كانت “الأم” هى السبب في خروج والدهم من السجن.
وقالت “وجدان” في حديثها: “أمي كانت كل شئ بالنسبة لنا بعد دخول أبي إلى السجن وكانت الأم والأب، فأمي كانت أيضًا سبب خروج أبي من السجن لأنها كانت تتابع كافة أموره”.
وتابعت: “أمي وجهتنا للطريق الصح ومرت كل الأيام السيئة في ظل وجودها وكذلك أبي فبعدما غاب عنا شعرت بأن الفرح غاب عني حتى عودته”، وذلك بحسب قناة “الإخبارية”.
فيديو | ابنة نزيل سابق: تضحية أم من أجل أبنائها كانت سببا في خروج والدهم من السجن #برنامج_اليوم pic.twitter.com/5kzkarpEq2
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) June 1, 2022
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