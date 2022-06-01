بالفيديو.. تضحية أم من أجل أبنائها بعد دخول والدهم السجن

الرياض(صدى):

روت “وجدان” ابنة نزيل سابق قصة تضحية والدتها من أجلهم حيث كانت “الأم” هى السبب في خروج والدهم من السجن.

وقالت “وجدان” في حديثها: “أمي كانت كل شئ بالنسبة لنا بعد دخول أبي إلى السجن وكانت الأم والأب، فأمي كانت أيضًا سبب خروج أبي من السجن لأنها كانت تتابع كافة أموره”.

وتابعت: “أمي وجهتنا للطريق الصح ومرت كل الأيام السيئة في ظل وجودها وكذلك أبي فبعدما غاب عنا شعرت بأن الفرح غاب عني حتى عودته”، وذلك بحسب قناة “الإخبارية”.