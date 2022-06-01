مؤشر سوق الأسهم يغلق على تراجع

الرياض(صدى):

أنهى “مؤشر السوق السعودي”، جلسة اليوم الأربعاء، على تراجع بنسبة 1.2 % مغلقا عند 12766 نقطة (- 155 نقطة)، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.8 مليار ريال.

وتراجع سهما “أرامكو السعودية” و”مصرف الراجحي” بنسبة 2 % عند 41.05 ريال و96.60 ريال على التوالي.

وتصدر سهم “معادن” تراجعات اليوم بنسبة 5% عند 61.90 ريال.

وأغلق سهم “سهل” عند 21.38 ريال (- 2 %)، عقب نهاية أحقية أرباح نقدية على المساهمين.

وأنهت أسهم “المراعي” و”العربي الوطني” و”بنك البلاد”و”مصرف الإنماء” و”الاستثمار” و”المواساة” و”اللجين” و”المتقدمة” تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و4 %.

في المقابل، ارتفع سهم “دار الأركان” بنسبة 5 % عند 12.90 ريال، مسجلا أعلى إغلاق منذ 2018، وسط تداولات بلغت نحو 37.5 مليون سهم.

وصعد سهم “عذيب للاتصالات” بنسبة 6 % عند 56 ريال.

وتصدر سهم “أمانة للتأمين” ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 18.52 ريال، وسط تداولات بلغت 1.1 مليون سهم.