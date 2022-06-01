الأكاديمية الوطنية للطيران تفتح باب التوظيف في مجال الطيران
كشفت الأكاديمية الوطنية للطيران، عن فتح باب التوظيف في مجال الطيران لوظائف مدربي الطيران، وذلك وفقًا للشروط التالية:
الشروط:
1- أن يكون لديه شهادة مدرب طيران معتمدة من الهيئة العامة للطيران المدني أو إدارة الطيران الفيدرالي.
2- أو شخص لديه الرغبة في الحصول على شهادة مدرب طيران.
وأوضحت الأكاديمية أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأربعاء بتاريخ 1443/11/02هـ الموافق 2022/06/01م.
ويتم إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي (مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد):
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