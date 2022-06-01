شاهد.. الفنانة جليلة تتوعد من داخل المستشفى بعدما تعرضت لخطأ طبي

مليكة فؤاد(صدى):

أحدثت الفنانة ومصممة الموضة المغربية جليلة ، جدلًا كبيرًا ، بعدما انتشر خبر تعرضها لخطأ طبي تجميلي ، ووعدت جمهورها بكشف التفاصيل بالأدلة بعد خروجها من المستشفى، إذ أنها تتلقي العلاج منذ ثلاثة أيام.

ونشر حمودة حسين صديق جليلة، مقطع فيديو عبر حسابه الخاص في سناب شات، ظهر فيه برفقتها من داخل المستشفى.

وأفاد حمودة حسين بأن جليلة تتلقى العلاج منذ ثلاثة أيام، وبدأت تتحسن تدريجياً، قبل أن يدير عدسة الكاميرا نحوها ويطلب منها طمأنة جمهورها بنفسها بالحديث عما تمر به.

وردت المشهورة المغربية على المقطع قائلة: ”مساكم جميل، مساكم جميلة الجميلات ومريضة المريضات، طبعا تكلمت وقلت لكل المتابعين إني أنا بس أخرج بالسلامة رح أتكلم، مش بس كلام وراح فرجيهم كل الدلائل والأوراق والتقارير اللي عندي، وإن شاء الله رب العالمين والقانون راح ياخد لي حقي“.

ولقى المقطع تفاعل كبير من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تساءلوا عن العملية التجميلية وسبب فشلها.

وقالت متابعة في التعلقيات: “ آخر دكتور اشتغلت عنده عملها كونتور لرجليها وجسمها وهلأ بنفس الرجلين عم تتعالج.. فوراً عرفت إنه هاد السبب“.

وأضافت أخرى: ”نفسي أعرف شو دخل المتابعين بقضية أو خطأ طبي كمتابع الواحد شو بستفيد“.