بالصور.. الجلاجل يتفقد الخدمات الصحية استعدادا لموسم الحج

حسين العلي(صدى):

أجرى وزير الصحة، المهندس فهد الجلاجل، جولة تفقدية لعدد من المرافق الصحية بتجمع مكة المكرمة الصحي بهدف التأكد من الجاهزية والاستعدادات و الإطمئنان على تكامل الخدمات الصحية، استعدادا لموسم الحج.

واطلع “الجلاجل” على سير العمل عن كثب في المواقع التي تقدم الخدمة لحجاج بيت الله الحرام و توفير جميع الاحتياجات والمستلزمات الطبية والبشرية لتيسير أداء نسكهم لحج هذا العام ١٤٤٣هـ.

وشملت جولته الإطلاع على القطاعات الصحية بمشعر عرفات ومشعر منى، ومنها مستشفى شرق عرفات، مستشفى عرفات العام، مستشفى جبل الرحمة، مستشفى نمره ومركز صحي عرفات،ومستشفى منى الشارع الجديد، مستشفى منى الطوارئ، مستشفى منى الجسر، واطلع على مدى تطبيق الإشتراطات الصحية والبرتوكولات المعتمدة من قبل الوزارة في هذه المرافق.

كما زار مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة كما عقد اجتماعاً بمقر المدينة الطبية، واستمع خلاله على شرحاً مفصلاً عن آلية العمل الحالية والمستقبلية والمؤشرات التي تعكس العمل الحالي وأبرز التحديات،وحثهم على بذل كافة الجهود لخدمة المرضى و المستفيدين وزوار بيت الله الحرام للإرتقاء بالخدمات الصحية.