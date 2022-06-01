شاهد.. لحظة انتحار قاتلة أطفالها الثلاثة أمام جرار زراعي بعد ذبحهم

القاهرة(صدى):

أظهر مقطع فيديو، لحظة انتحار قاتلة أطفالها الثلاثة أمام جرار زراعي بعد ذبحهم في مصر.

وبدا في الفيديو، تجول قاتلة أطفالها الثلاثة بأحد الشوارع في قريتها، وتتوقف لبضع دقائق، وخلال مرور جرار زراعي وألقت نفسها أمامه.

واتضح أن القاتلة أصيبت بجروح قطعية جراء إلقاء نفسها أمام جرار زراعي، وذلك بعد مرورها بحالة نفسية سيئة، بعد نحر أطفالها الثلاثة.

وكانت التحريات الأولية بمصر، كشفت تورط الأم في حادث العثور على 3 أطفال مذبوحين، بعد اكتشاف مرورها بحالة نفسية سيئة الفترة الأخيرة.