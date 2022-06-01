أمير تبوك يعزي المصور عيسى الحمودي في وفاة والدته 

محمود البلوي(صدى):

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، تعازيه للمصور بإمارة منطقة تبوك عيسى بن مطير الحمودي في وفاة والدته رحمها الله.

وأبدى أمير تبوك، تعازيه ومواساته للحمودي وأسرتهم كافة بوفاة فقيدتهم, سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

ومن جانبه، عبر المصور عيسى الحمودي عن بالغ الشكر والامتنان لسمو أمير منطقة تبوك على تعازيه ومواساته التي كان لها الأثر في نفوسهم, سائلاً الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.