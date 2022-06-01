بالفيديو.. ضبط 72 مخالفة وإيقاع غرامات فورية بحق منشآت تجارية
أعلنت وزارة التجارة، اليوم، أنه تم ضبط 72 مخالفة وإيقاع غرامات فورية بحق عدد من المنشآت المخالفة.
وأضافت أن ذلك جاء خلال قيام فرقها الرقابية بتنفذ 3,221 زيارة تفتيشية، شملت محال بيع الذهب والمجوهرات بمختلف مناطق المملكة.
وأكدت أن هذه الجولات تأتي بغرض متابعة التزام المنشآت التجارية بنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
فرقنا الرقابية تنفذ 3,221 زيارة تفتيشية، شملت محال بيع الذهب والمجوهرات بمختلف مناطق المملكة، لمتابعة التزام المنشآت التجارية بنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، تم ضبط 72 مخالفة وإيقاع غرامات فورية بحقهم. pic.twitter.com/pr2rbHCT51
— وزارة التجارة (@MCgovSA) June 1, 2022
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