وزارة الاستثمار تحذر من التجاوب مع أساليب الاحتيال والاستثمار الوهمي

الرياض(صدى):

حذرت وزارة الاستثمار السعودية، اليوم الأربعاء، من التجاوب مع أساليب الاحتيال والاستثمار الوهمي المختلفة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أو عبر روابط إلكترونية مزيفة، داعية المهتمين بالاستثمار الرجوع إلى الجهات الرسمية المعنية؛ لتجنب الوقوع في الاحتيال المالي.

وقالت الوزارة،أن منسوبيها ليس من شأنهم جمع معلومات شخصية من المواطنين والمقيمين في المملكة، مؤكدة أن منسوبي الوزارة لا يتعاملون مع الأفراد مباشرة بل تقتصر تعاملاتهم مع الكيانات الاعتبارية.

وأكدت وزارة الاستثمار، أن الخدمات التي تقدمها الوزارة للشركات لا تتم إلا من خلال مراكز علاقات المستثمرين.