كشف أسرار جديدة في قضية نجل وزيرة مصرية متهم بالقتل

واشنطن(صدى):

كشف فريق الدفاع عن رامي فهيم نجل وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم المتهم بـ«القتل المزدوج» في ولاية كاليفورنيا الأمريكية أسرار جديدة لم تكشف من قبل بشأن “رامي”.

وذكرالفريق أن نجل الفنانة يعاني من مرض الفصام، كما تعرض خلال بداية عام 2021 لانهيار النفسي، كما كان وحيداً في أمريكا، الأمر الذي دفع بأسرته الى إيدعه في مصحة نفسية.

وأشار إلى أن المتهم تعرض في طفولته للتنمر، كما كان يقرأ كتباً عن التشاؤم والسحر وبعض الأفكار الغريبة والمآسي والاكتئاب والاستقطاب، مؤكدا أن إنهم يمتلكون مستندات تثبت ذلك، وسيطالبون بعرضه على طاقم من الأطباء لتحديد حالته النفسية، لتحديد ما إذا كان يعاني من مرض نفسي أثناء ارتكابه جريمة القتل أم لا،