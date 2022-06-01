لافروف: سنعقد جلسة لتطوير التعاون التجاري مع المملكة
قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن التبادل التجاري بين المملكة وروسيا نما في الفترة الأخيرة.
وأكد أنه سوف يكون هناك جلسة للجنة الحكومية المشتركة حول تطوير التعاون، وكذلك مناقشات بين صندوق الاستثمار الروسي ونظيره السعودي.
من جهة أخرى، شدد وزير الخارجية الروسي على ضرورة تطوير التعاون الاقتصادي بيننا وبين دول مجلس التعاون الخليج.
فيديو | لافروف: التبادل التجاري بين #المملكة و #روسيا نما في الفترة الأخيرة #الإخبارية pic.twitter.com/0itKG9rnff
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 1, 2022
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