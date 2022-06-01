مجلس التعاون الخليجي: على إيران أن تنهي رعايتها للإرهاب والميليشيات الطائفية

الرياض(صدى):

أدان المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لليمن وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى ميليشيات الحوثي الإرهابية في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن.

وشدد مجلس التعاون الخليجي على ضرورة إنهاء إيران رعايتها للإرهاب والميليشيات الطائفية، مؤكداً على أهمية منع تهريب الأسلحة إلى المليشيات الحوثية التي تهدد حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.

وأكد المجلس الوزاري على مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع إيران، مشدداً على ضرورة التزامها بالمبادئ المبنية على ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي بشأن العلاقات بين الدول