بوجبا يرحل عن مانشستر يونايتد مع نهاية عقده 

وكالات(صدى):

كشف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، أن لاعب الوسط بول بوجبا، سيغادر بشكل رسمي، حين ينتهي عقده في نهاية الشهر الجاري.

وأوضح يونايتد في بيان: “يمكن للنادي أن يعلن عن رحيل بول بوجبا في نهاية يونيو بمجرد انتهاء عقده.. يتمتع اللاعب الفرنسي بعلاقة طويلة مع يونايتد وانضم لأكاديمية النادي من لوهافر حين كان يبلغ 16 عاما فقط”.

وكان لاعب منتخب فرنسا عاد إلى صفوف يونايتد قادما من يوفنتوس في 2016 وسط تطلعات ضخمة لكنه أخفق في تقديم مستويات ثابتة في أولد ترافورد.

وبعد تدرجه في قطاع الناشئين ترك بوجبا يونايتد وانضم إلى يوفنتوس مجانا في 2012. وبعد فترة ناجحة في إيطاليا عاد للنادي الإنجليزي للعمل تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو مقابل مبلغ قياسي عالمي بلغ 89 مليون جنيه إسترليني.