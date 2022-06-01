إليسا تقع في فخ زلة لسان: الشباب العربي يعاني من البطاطا (فيديو)

بيروت(صدى):

وقعت الفنانة اللبنانية اليسا في زلة لسان، خلال مشاركتها في مؤتمر إطلاق مبادرة “جسور” بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا”، المنعقدة في الأردن.

وقالت إليسا خلال إلقاء كلمتها كلمة بطاطا بدلا من قول بطالة، ولكنها أسرعت بإصلاحها ، ممازحة الحاضرين بالقول:”هلأ هيدي رح يعلقوا فيا بالسوشال ميديا”.

وتفاعل الكثير من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع زلة لسان اليسا ، وكان من التعليقات ” عنجد السوشل ميديا كلهم مسكوا بهالخربطة️ الهضامة انخلقت الك”، ” اليسا فعلا البطاله و البطاطا واحدة.. لأن البطاطا كبير حجمها زي حجم البطالة في الوطن العربي ، بس حلوة منك”