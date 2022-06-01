بالصور.. جمعية سعودية تحقق رقم قياسي في موسوعة غينيس

الرياض(صدى):

تمكنت جمعية “أرفى” للتصلب المتعدد وميرك السعودية من تحطيم الرقم القياسي العالمي وتسجيل إسمها لأول مرة في “غينيس” للأرقام القياسية .

وحققت الجمعية هذا الرقم من خلال تنظيم “أكبر شعار من المظلات الشمسية “بواقع 1012 مظلة” وذلك تزامنا مع اليوم العالمي لرفع التوعية بمرض التصلب المتعدد على ملعب نادي النهضة في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية.

وذكرت رئيسة فاطمة الزهراني عن سعادتها بهذا الإنجاز الذي تم بالتعاون مع ميرك السعودية، مضيفة أن الجمعية نظمت العديد من الفعاليات المهتمة برفع الوعي بمرض التصلب المتعدد والعديد من النشاطات التي تهدف لرفع وعي أكبر عدد ممكن من المجتمع السعودي.

وأكدت الدكتورة فوزية الشمراني، رئيسة اللجنة الطبية بالجمعية بأن هذه المبادرة تأتي امتدادا وتفعيلاً لمبادرة “كن قوياً لأجلك” التي أقيمت طوال شهر مايو بأكثر من 31 موقعاً بمختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية.

من جهته، قال صرح ياسر سعد الحاقان مدير عام ميرك السعودية، إن المبادرة تهدف على التركيز على تثقيف وزيادة وعي المجتمع بأهمية الاكتشاف المبكر للتصلب من خلال نشر الوعي حول المرض وطرق التشخيص الصحيحة والمبكرة للتقليل من أثاره الخطيرة والتي تساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 والتي على رأس اهتماماتها بصحة المواطن وتطوير وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.