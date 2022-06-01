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الضمان الصحي: غرامات 2.7 مليون ريال بحق شركات تأمين مخالفة

الضمان الصحي: غرامات 2.7 مليون ريال بحق شركات تأمين مخالفة
الرياض(صدى):

قال متحدث مجلس الضمان الصحي، ناصر الجهني، إنه تم تغريم شركات تأمين مخالفة بنحو 2.7 مليون ريال.

وأضاف المجلس أن من أبرز المخالفات التي تم رصدها في مخالفات لوائح المجلس وتم الاتخاذ الإجراءات الرسمية حيالها، وفقا لقناة “الإخبارية”.

وأكد متحدث مجلس الضمان الصحي أن مجلس الضمان الصحي يعلن عن المخالفات من مبدأ الشفافية في القطاع .


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