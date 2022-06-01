الخضيري يحذر: خروج سموم من الجسم عبر جهاز وهمي للاستغلال والاستغفال
حذر أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، من أشخاص يزعمون قدرتهم على إخراج السموم من الجسم عبر أحد الأجهزة.
وقال فهد الخضيري:”هذا مايجري بالضبط حينما تتعرض المياه ذات الأملاح الزائدة.. ستتفاعل وتنتج اللون البني بسبب الكهرباء”.
وأشار:”فلا يخدعكم من زعم أن ذلك خروج سموم من الجسم عبر جهاز وهمي للاستغلال والاستغفال”.
وأبان:” ما حدث هو تفاعل كيميائي لا دخل له بالسموم، ولو وجدت السموم بالجسم أو تحت الجلد لمات الانسان! فلا يخدعوك”.
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