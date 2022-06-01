الخضيري يحذر: خروج سموم من الجسم عبر جهاز وهمي للاستغلال والاستغفال

أميرة خالد(صدى):

حذر أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، من أشخاص يزعمون قدرتهم على إخراج السموم من الجسم عبر أحد الأجهزة.

وقال فهد الخضيري:”هذا مايجري بالضبط حينما تتعرض المياه ذات الأملاح الزائدة.. ستتفاعل وتنتج اللون البني بسبب الكهرباء”.

وأشار:”فلا يخدعكم من زعم أن ذلك خروج سموم من الجسم عبر جهاز وهمي للاستغلال والاستغفال”.

وأبان:” ما حدث هو تفاعل كيميائي لا دخل له بالسموم، ولو وجدت السموم بالجسم أو تحت الجلد لمات الانسان! فلا يخدعوك”.