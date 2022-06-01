تعليق عطيف بعد عودته للمنتخب

الرياض(صدى):

توقع عبدالله عطيف نجم خط وسط الهلال، العودة للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني بعد غيابه فترة طويلة من الإصابة.

وقال عبدالله عطيف:”توقعت انضمامي للمنتخب الوطني، فعندما تقدم مستوى جيد فالمدرب لن يتجاهلك، ورينارد يعرفني جيداً”.

وأشار:”كان هناك تواصل بيني وبين الجهاز الطبي، والتواجد في معسكر الأخضر استعداداً لكأس العالم 2022، شعور رائع جداً”.

وكان عبدالله عطيف تواجد ضمن قائمة المنتخب الوطني للمعسكر الإعدادي المقام خلال الفترة من 31 مايو وحتى 9 يونيو، وذلك ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.