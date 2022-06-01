جستنيه: المنافسة بين الاتحاد والأهلي من مصلحة الكرة السعودية
علق الناقد الرياضي عدنان جستنيه، على المتعصبين الذين تمنوا خسارة الاتحاد أمام الاتفاق والباطن رغبة في هبوط الأهلي.
وقال عدنان جستنيه:”استمعت لقلة قليلة جداً من المحسوبين على الكيان الاتحادي تمنوا خسارة الاتحاد أمام الاتفاق والباطن رغبة في هبوط الأهلي مثل هذا الفكر الغريب لايمثل كافة الاتحاديين، إنما يمثل المتعصبين”.
وتابع:”الاتحاد والأهلي علمين من أعلام الرياضة السعودية وركنين أساسيين والمنافسة بينهما من مصلحة الكرة السعودية”.
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